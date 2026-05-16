АО «Монокристалл» разместило сообщение на Федресурсе о намерении обратиться в арбитраж с заявлением о собственной несостоятельности. Компания входит в группу «Энергомера» и занимается выпуском искусственных сапфиров, которые используют в электронной промышленности.

Финансовые показатели предприятия резко ухудшились. По итогам минувшего года расходы компании почти втрое превысили выручку. Чистые активы ушли в отрицательную зону, а объем заемных средств за год вырос в десятки раз. Одновременно сократились запасы, финансовые вложения и дебиторская задолженность.

В самой компании причины кризиса связывают сразу с несколькими факторами. Среди них — повреждение части производства в Белгородской области, сложности с поставками сырья и потеря европейских заказчиков после закрытия рынка. Дополнительное давление создало снижение спроса на электронику в азиатских странах. На фоне финансовых проблем предприятие продолжило сокращать персонал. Если в 2022 году в компании работали более тысячи человек, то к 2025-му штат уменьшился почти вдвое.

Эксперты считают, что публикация уведомления еще не означает окончательного закрытия бизнеса. По их оценке, дальнейшее развитие ситуации зависит от кредиторов и возможного инвестора, который сможет сохранить производство и технологии компании.

«Монокристалл», один из крупнейших в мире производителей искусственных сапфиров для электроники, уведомил кредиторов о намерении подать в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о банкротстве. Управляющий партнер компании Vita Liberta Сергей Конон считает, что уведомление — это не само банкротство, а предупреждение для кредиторов. Дальше все зависит от банков и от того, найдется ли инвестор, готовый сохранить уникальное производство. Эксперт добавляет: аналогичных предприятий в стране больше нет, технологии нарабатывались десятилетиями, и потерять их легко, а восстановить почти невозможно.