MSI представила видеокарту GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu OC с дизайном по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу» и ограниченным тиражом 500 экземпляров.

MSI продолжает выпускать тематические видеокарты и на этот раз объединила GeForce RTX 5080 с брендом «Звездных войн». Лимитированная GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu OC оформлена в стиле фильма «Мандалорец и Грогу» и предназначена в первую очередь для фанатов вселенной и коллекционеров, которым важен внешний вид системы.

Изображение: MSI

Судя по описанию TechPowerUp, GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu OC построена на базе GeForce RTX 5080 16G Gaming Trio OC и использует тот же графический процессор и ту же подсистему охлаждения. Базовые характеристики, включая объем видеопамяти и настройки разгона, совпадают с серийной Gaming Trio OC, поэтому по производительности обе версии одинаковы. Лимитированная новинка отличается только оформлением.

Карта получила фирменный кожух с отдельными элементами дизайна по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу», включая изображения персонажей и украшенную заднюю металлическую пластину. Судя по фото в материале, используется трехвентиляторная система охлаждения, как у обычной Gaming Trio OC, с теми же габаритами и разъемами питания, так что требования к корпусу и блоку питания остаются прежними.

TechPowerUp отмечает, что GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu OC выпускается ограниченным тиражом всего 500 экземпляров, каждый из которых получает индивидуальный номер.