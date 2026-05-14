SpaceX рассматривает новые площадки для запусков Starship за пределами США

SpaceX продолжает расширять инфраструктуру для программы Starship. Компания уже использует площадку Starbase в Техасе и параллельно готовит дополнительные мощности во Флориде. SpaceX заявила, что изучает варианты строительства новых космодромов как в США, так и за рубежом. Компания связывает это с планами резко увеличить частоту запусков Starship — тяжелой ракеты, которую разрабатывают для полетов к Луне и Марсу.

В сообщении SpaceX говорится, что для тысяч запусков в год потребуется сразу несколько площадок. Иначе говоря, одной базы в Техасе для такого количества стартов не хватит. Сейчас Starship запускают со Starbase в южной части Техаса. Еще один комплекс компания строит во Флориде на территории Космического центра Кеннеди. Федеральное управление гражданской авиации США уже рассматривает увеличение числа запусков с этой площадки.

Илон Маск отдельно подтвердил, что SpaceX ищет места для создания «космопортов» в разных странах. При этом компания пока не раскрывает список потенциальных площадок. На фоне этих планов SpaceX готовит двенадцатый испытательный полет Starship. В мае компания собирается впервые запустить обновленную версию ракеты V3 с новыми двигателями Raptor и переработанным ускорителем Super Heavy.