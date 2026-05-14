Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
SpaceX готовит сеть космодромов за пределами США для тысяч запусков Starship в год
SpaceX рассматривает новые площадки для запусков Starship за пределами США

SpaceX продолжает расширять инфраструктуру для программы Starship. Компания уже использует площадку Starbase в Техасе и параллельно готовит дополнительные мощности во Флориде. SpaceX заявила, что изучает варианты строительства новых космодромов как в США, так и за рубежом. Компания связывает это с планами резко увеличить частоту запусков Starship — тяжелой ракеты, которую разрабатывают для полетов к Луне и Марсу.

Источник изображения: SpaceX через Twitter

В сообщении SpaceX говорится, что для тысяч запусков в год потребуется сразу несколько площадок. Иначе говоря, одной базы в Техасе для такого количества стартов не хватит. Сейчас Starship запускают со Starbase в южной части Техаса. Еще один комплекс компания строит во Флориде на территории Космического центра Кеннеди. Федеральное управление гражданской авиации США уже рассматривает увеличение числа запусков с этой площадки.

Илон Маск отдельно подтвердил, что SpaceX ищет места для создания «космопортов» в разных странах. При этом компания пока не раскрывает список потенциальных площадок. На фоне этих планов SpaceX готовит двенадцатый испытательный полет Starship. В мае компания собирается впервые запустить обновленную версию ракеты V3 с новыми двигателями Raptor и переработанным ускорителем Super Heavy.

Читайте: SpaceX назначила на 19 мая 12-й тестовый полёт Starship с намеренным повреждением теплозащиты

#илон маск #spacex #nasa #starship #космодромы
Источник: space.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
«Росатом» построит в Татарстане завод по производству углеродного волокна
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
Горелкин обвинил GitHub в дискриминации россиян и предложил переходить на российские Git‑платформы
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100

Популярные статьи

Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter