Переговоры Samsung с профсоюзом сорвались. Спотовые цены на модули памяти уже выросли на крупнейшем в мире рынке электроники.

Samsung занимает ключевое место на рынке оперативной и флэш‑памяти, поэтому даже новость о возможной остановке части производств быстро отражается на ценах. Сейчас участники спотового рынка закладывают в стоимость риск перебоев с поставками еще до фактического начала забастовки, которую давно пообещал организовать профсоюз.

Изображение: WCCFTech

Тайваньское издание, на которое ссылается профильная пресса, сообщает, что на оптовом рынке Хуацянбэй в Шэньчжэне спотовая цена стандартного модуля DDR4 объемом 8 ГБ за одну неделю выросла примерно на 20% и достигла $18. Китайский рынок флэш‑памяти CFM фиксирует тот же прирост и отмечает, что этим закончился период снижения спотовых цен, начавшийся после релиза сервиса TurboQuant от Google.

Параллельно модули DDR5 RDIMM емкостью 64 ГБ за месяц подорожали на 11% — до $1350. Одновременно прекратилось снижение цен на массовые позиции NAND‑памяти, включая 1‑ТБ QLC, 1‑ТБ TLC и 512‑ГБ TLC: рынок считает, что угроза забастовки Samsung удерживает производителей от дальнейших скидок.

Фон для роста цен создает провал 17‑часового раунда переговоров между руководством Samsung и профсоюзом, после чего профсоюз подтвердил планы всеобщей забастовки с 21 мая по 7 июня. О намерении участвовать уже заявили 41 000 сотрудников, а на деле это число может превысить 50 000. Профсоюз добивается бонусов в размере 15% годовой операционной прибыли кампании, иначе грозит остановкой, последствия которой для отрасли оценивают в убытки до $20 млрд и до 36 дней на восстановление выпуска.