Компания AMD разработала открытый стандарт Dense Geometry Format для сжатия геометрических данных в трассировке лучей.

Трассировка лучей требует высокой детализации окружения. Чем сложнее геометрия игрового мира, тем больше нагрузка на оборудование. AMD предлагает способ сжать эти данные без потери качества.

AMD впервые показала технологию Dense Geometry Format (DGF) в исследовательской работе в июле 2024 года. Теперь решение достигло стадии, когда разработчики могут его тестировать и встраивать в будущие игры.

Вот как это работает: новая технология разбивает окружение на кластеры геометрии и сжимает их. Сжатие работает даже с анимированной геометрией. В итоге затраты на хранение данных снижаются на 30 процентов. Это позволяет создавать более детализированные игровые миры.

AMD сотрудничает с Samsung для внедрения DGF в мобильные устройства. DGF — решение с открытым исходным кодом. Оно совместимо с оборудованием других производителей. При этом технология оптимизирована для будущих видеокарт RDNA 5, которые появятся на рынке ПК и консолей.

По сути, AMD делает сжатие геометрии стандартной процедурой, как сейчас разработчики сжимают текстуры. Процесс сжатия происходит вне драйвера — это дает разработчикам больше гибкости. DGF решает ту же задачу, что и технология NVIDIA RTX Mega Geometry: позволяет использовать сложные эффекты трассировки лучей и при этом не упираться в ограничения игрового движка или видеокарты.