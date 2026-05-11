Global_Chronicles
AMD представила DGF SuperCompression для сжатия геометрии и роста детализации в играх
Компания AMD разработала открытый стандарт Dense Geometry Format для сжатия геометрических данных в трассировке лучей.

Трассировка лучей требует высокой детализации окружения. Чем сложнее геометрия игрового мира, тем больше нагрузка на оборудование. AMD предлагает способ сжать эти данные без потери качества. 

Изображение: TweakTown 

AMD впервые показала технологию Dense Geometry Format (DGF) в исследовательской работе в июле 2024 года. Теперь решение достигло стадии, когда разработчики могут его тестировать и встраивать в будущие игры.

Вот как это работает: новая технология разбивает окружение на кластеры геометрии и сжимает их. Сжатие работает даже с анимированной геометрией. В итоге затраты на хранение данных снижаются на 30 процентов. Это позволяет создавать более детализированные игровые миры.

AMD сотрудничает с Samsung для внедрения DGF в мобильные устройства. DGF — решение с открытым исходным кодом. Оно совместимо с оборудованием других производителей. При этом технология оптимизирована для будущих видеокарт RDNA 5, которые появятся на рынке ПК и консолей.

По сути, AMD делает сжатие геометрии стандартной процедурой, как сейчас разработчики сжимают текстуры. Процесс сжатия происходит вне драйвера — это дает разработчикам больше гибкости. DGF решает ту же задачу, что и технология NVIDIA RTX Mega Geometry: позволяет использовать сложные эффекты трассировки лучей и при этом не упираться в ограничения игрового движка или видеокарты.

#amd #трассировка лучей #dense geometry format #dgf
Источник: tweaktown.com
