Global_Chronicles
Xiaomi выведет на глобальный рынок бюджетный смартфон Redmi A7 4G с 6,88‑дюймовым дисплеем
Xiaomi готовит к глобальному запуску новый недорогой смартфон Redmi A7 4G, который до сих пор продавался только в Индии.

Xiaomi разместила Redmi A7 4G на глобальном сайте компании, тем самым подтвердив скорый выход недорогого смартфона за пределами Индии. Как отмечается на международной версии сайта компании, новинка появится в других странах с теми же базовыми характеристиками, что и в Индии.

Изображение: Xiaomi

Новинка оснащена 6,88‑дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 450 нит, а за автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мА·ч.   Смартфон построен на чипсете Unisoc T7250 и оснащен основной камерой на 13 Мп.

Изображение: Xiaomi

В глобальной версии Redmi A7 4G будет выпускаться в единственной модификации памяти — 3 ГБ оперативной LPDDR4X и 64 ГБ встроенного хранилища формата eMMC 5.1. При этом Xiaomi расширит выбор цветов: к уже знакомым черному и голубому добавится вариант Orchid Purple, изображение которого опубликовано на сайте. Официальных цен пока нет, но по индийскому прайс-листу ожидается, что в странах еврозоны смартфон может стоить около €109 (эквивалентно ≈₽ 9580). Конкретные сроки начала продаж компания не раскрывает.   

#смартфоны #xiaomi #бюджетный смартфон #глобальный запуск #redmi a7 4g
Источник: notebookcheck.net
