Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Выручка производителей бытовой техники в России в 2025 году упала на 11,6%
По итогам 2025 года выручка российских производителей бытовой техники сократилась до 209,2 млрд рублей. Аналитики связывают снижение с падением спроса и продолжающимся сокращением рынка.

Рынок бытовой техники в России продолжает терять объемы после периода активного спроса прошлых лет. Производители фиксируют снижение выручки и более слабые продажи сразу в нескольких категориях техники. 

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным исследования, совокупная выручка компаний, выпускающих бытовую технику в России, по итогам минувшего года снизилась до 209,2 млрд руб., что на 11,6% меньше показателя годом ранее. Аналитики отмечают, что речь идет не об отдельной категории, а обо всем сегменте: покупатели стали реже менять бытовые приборы и чаще откладывают дорогостоящие покупки. Это усиливает тренд на сжатие рынка, о котором участники отрасли говорят не первый год.

Из пяти крупнейших производителей, работающих под брендами Haier, LG, Beko, Indesit, Hotpoint и «Бирюса», увеличить оборот по итогам года смогли только две компании, остальные показали снижение. На этом фоне прибавку показали только два предприятия: липецкий завод, выпускающий Indesit, Hotpoint и Stinol, увеличил выручку почти на 38%, а «Бирюса» — примерно на 8,5%. Остальные крупные игроки зафиксировали падение, причем российское подразделение Beko потеряло около 35% и опустилось до 13,9 млрд руб.

Эксперты ожидают, что в нынешнем году рынок начнет понемногу восстанавливаться, но подчеркивают: спрос останется сдержанным, и производителям будет сложно быстро нарастить выручку. Участники рынка связывают перспективы отрасли с возможным оживлением потребительского кредитования и адаптацией ассортимента под более экономичных покупателей.

#российский рынок #бытовая техника #спрос #аналитики #производители #выручка
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
В России создадут «медиапатрули» и кибердружины для защиты детей от деструктивного контента
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter