По итогам 2025 года выручка российских производителей бытовой техники сократилась до 209,2 млрд рублей. Аналитики связывают снижение с падением спроса и продолжающимся сокращением рынка.

Рынок бытовой техники в России продолжает терять объемы после периода активного спроса прошлых лет. Производители фиксируют снижение выручки и более слабые продажи сразу в нескольких категориях техники.

По данным исследования, совокупная выручка компаний, выпускающих бытовую технику в России, по итогам минувшего года снизилась до 209,2 млрд руб., что на 11,6% меньше показателя годом ранее. Аналитики отмечают, что речь идет не об отдельной категории, а обо всем сегменте: покупатели стали реже менять бытовые приборы и чаще откладывают дорогостоящие покупки. Это усиливает тренд на сжатие рынка, о котором участники отрасли говорят не первый год.

Из пяти крупнейших производителей, работающих под брендами Haier, LG, Beko, Indesit, Hotpoint и «Бирюса», увеличить оборот по итогам года смогли только две компании, остальные показали снижение. На этом фоне прибавку показали только два предприятия: липецкий завод, выпускающий Indesit, Hotpoint и Stinol, увеличил выручку почти на 38%, а «Бирюса» — примерно на 8,5%. Остальные крупные игроки зафиксировали падение, причем российское подразделение Beko потеряло около 35% и опустилось до 13,9 млрд руб.

Эксперты ожидают, что в нынешнем году рынок начнет понемногу восстанавливаться, но подчеркивают: спрос останется сдержанным, и производителям будет сложно быстро нарастить выручку. Участники рынка связывают перспективы отрасли с возможным оживлением потребительского кредитования и адаптацией ассортимента под более экономичных покупателей.