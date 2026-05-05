Рынок хранения данных переживает очередной период дефицита, но на этот раз его подстегивают не потребительские ПК, а крупные облачные платформы и ИИ-нагрузки. Чтобы не зависеть от колебаний поставок, заказчики переходят от разовых закупок к долгосрочным соглашениям с фиксированными объёмами.

В отчетности Sandisk для инвесторов финансовый директор Луис Висосо рассказал, что компания уже заключила несколько крупных долгосрочных контрактов на поставку SSD, и один из них рассчитан на пять лет. Эти соглашения предусматривают квартальные обязательства по объемам и комбинируют фиксированные и плавающие цены, чтобы учитывать изменения рынка, но при этом гарантировать минимальную выручку.

Ситуация с жесткими дисками аналогичная. Глава Seagate Уильям Мосли говорит, что компания уже заключила крупные соглашения на поставку дисков в эксабайтных объемах почти со всеми основными облачными и гипермасштабными клиентами. По его словам, заводы, которые выпускают серверные HDD, загружены такими заказами примерно до конца 2027 года. Единственно чем занимается сейчас Seagate – согласует с заказчиками точные варианты конфигураций HDD и конкретные цены на них в рамках поставок в эти же сроки.

Руководитель Western Digital Ирвинг Тан отмечает, что компания фактически распродала объемы HDD на 2026 год и уже оформила часть долгосрочных соглашений на 2027–2028 годы. В итоге производители накопителей получают более четкое понимание спроса и могут планировать запуск новых линий и выпуск NAND пластин, контроллеров и компонентов для HDD на годы вперед. Такой подход снижает риск избыточных мощностей и одновременно страхует от недоинвестирования перед новым всплеском спроса.