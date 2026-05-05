ASUS меняет стратегию продаж видеокарт и сокращает поставки RTX 5070 Ti. Производственные ресурсы постепенно направят на серию RTX 5080.

Производители видеокарт корректируют планы из-за изменений в поставках графических процессоров. ASUS уже начала пересмотр ассортимента. По данным источника ChannelGate, компания ASUS изменила подход к продажам видеокарт, начиная со второго квартала. Причиной называют изменения в структуре поставок графических процессоров. В рамках новой стратегии ASUS продолжит снижать объемы поставок RTX 5070 Ti.

Основное внимание сосредоточат на нескольких массовых моделях, а часть производственных мощностей перенаправят на RTX 5080. Компания рассчитывает сохранить занимаемую долю рынка для серии RTX 5080. Для этого она усиливает поддержку продаж, включая онлайн-каналы и сегмент сборки производительных ПК. Также сообщается о возможном выпуске версии RTX 5080 Master EVO. ASUS уже призывает партнеров и участников рынка активнее размещать заказы на эту модель.