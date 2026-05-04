Global_Chronicles
Инсайдер опроверг слухи о разработке Xiaomi Mix 5
Слухи о возвращении линейки Mix с моделью Mix 5 не подтвердились. Инсайдер уточнил, что упомянутый смартфон относится к другой серии.

Сообщения о новых мобильных устройствах часто появляются задолго до официальных анонсов. В этот раз информация о будущем смартфоне Xiaomi вызвала путаницу.

Изображение: GizmoChina 

Недавние сообщения связывали возможный выпуск Xiaomi Mix 5 с внутренними данными о модели под кодовым названием hongkong и номером Q5. На основе этих записей предполагался запуск устройства в 2026 году и возвращение экспериментальной линейки Mix.


Однако инсайдер Digital Chat Station опроверг эти сведения. По его данным, компания Xiaomi не разрабатывает Mix 5, а индекс Q5 относится к другому флагманскому смартфону. Речь идет о модели следующего поколения, которая, вероятно, войдет в серию Xiaomi 18.

Ранее в утечках утверждалось, что Xiaomi Mix 5 может получить подэкранную камеру и новые решения для съемки, включая магнитную систему сменных линз. В тех же сообщениях упоминались использование нового чипа Snapdragon и предустановленная система HyperOS 4. После опровержения эти характеристики связывают уже с будущими флагманами основной линейки.

#смартфоны #xiaomi #hyperos #digital chat station #snapdragon 8 elite gen 6 #xiaomi mix 5
Источник: gizmochina.com
