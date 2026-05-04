MacBook Neo вышел на рынок как более доступная по цене модель в линейке ноутбуков Apple. Теперь компания подвела первые итоги продаж и увязала часть роста сегмента Mac именно с этой новинкой.
Изображение: Android Headlines
Во время обсуждения результатов за второй квартал 2026 года Тим Кук прямо сказал, что спрос на MacBook Neo превысил ожидания компании после запуска в марте. По его словам, Apple изначально закладывала высокий интерес к устройству, однако фактическая реакция пользователей оказалась сильнее прогнозов. Кук отметил, что модель заметно помогает продажам Mac в целом.
Глава Apple также сообщил, что Neo привлекает в экосистему новых клиентов: квартал принес рекордное число тех, кто впервые купил Mac, и часть этого результата он связал именно с новой моделью. При этом Кук заявил, что сейчас спрос на MacBook Neo выше, чем Apple может оперативно обеспечить, и описал ситуацию как «ограниченную поставками»: в онлайн‑магазине компании для ряда конфигураций уже указаны увеличенные сроки доставки. В руководстве компании рассматривают Neo как дополнительный вариант для покупателей, которым нужен ноутбук Apple по более низкой стартовой цене, при сохранении интереса к старшим моделям.
