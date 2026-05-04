Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Тим Кук заявил о неожиданно высоком для компании спросе на MacBook Neo
Тим Кук на разборе квартальной отчетности заявил, что спрос на MacBook Neo превысил ожидания Apple. Он отметил, что модель уже приносит заметный приток новых пользователей Mac.

MacBook Neo вышел на рынок как более доступная по цене модель в линейке ноутбуков Apple. Теперь компания подвела первые итоги продаж и увязала часть роста сегмента Mac именно с этой новинкой. 

Изображение: Android Headlines

Во время обсуждения результатов за второй квартал 2026 года Тим Кук прямо сказал, что спрос на MacBook Neo превысил ожидания компании после запуска в марте. По его словам, Apple изначально закладывала высокий интерес к устройству, однако фактическая реакция пользователей оказалась сильнее прогнозов.  Кук отметил, что модель заметно помогает продажам Mac в целом.

Глава Apple также сообщил, что Neo привлекает в экосистему новых клиентов: квартал принес рекордное число тех, кто впервые купил Mac, и часть этого результата он связал именно с новой моделью.  При этом Кук заявил, что сейчас спрос на MacBook Neo выше, чем Apple может оперативно обеспечить, и описал ситуацию как «ограниченную поставками»: в онлайн‑магазине компании для ряда конфигураций уже указаны увеличенные сроки доставки. В руководстве компании рассматривают Neo как дополнительный вариант для покупателей, которым нужен ноутбук Apple по более низкой стартовой цене, при сохранении интереса к старшим моделям.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxW1Yp4VTQ

#apple #ноутбуки #тим кук #рынок пк #a18 pro #macbook neo #продажи mac #спрос на ноутбуки
Источник: androidheadlines.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter