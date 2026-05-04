Тим Кук на разборе квартальной отчетности заявил, что спрос на MacBook Neo превысил ожидания Apple. Он отметил, что модель уже приносит заметный приток новых пользователей Mac.

MacBook Neo вышел на рынок как более доступная по цене модель в линейке ноутбуков Apple. Теперь компания подвела первые итоги продаж и увязала часть роста сегмента Mac именно с этой новинкой.

Во время обсуждения результатов за второй квартал 2026 года Тим Кук прямо сказал, что спрос на MacBook Neo превысил ожидания компании после запуска в марте. По его словам, Apple изначально закладывала высокий интерес к устройству, однако фактическая реакция пользователей оказалась сильнее прогнозов. Кук отметил, что модель заметно помогает продажам Mac в целом.

Глава Apple также сообщил, что Neo привлекает в экосистему новых клиентов: квартал принес рекордное число тех, кто впервые купил Mac, и часть этого результата он связал именно с новой моделью. При этом Кук заявил, что сейчас спрос на MacBook Neo выше, чем Apple может оперативно обеспечить, и описал ситуацию как «ограниченную поставками»: в онлайн‑магазине компании для ряда конфигураций уже указаны увеличенные сроки доставки. В руководстве компании рассматривают Neo как дополнительный вариант для покупателей, которым нужен ноутбук Apple по более низкой стартовой цене, при сохранении интереса к старшим моделям.

