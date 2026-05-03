Casio открыла предзаказ на модель Mudmaster GWG-B1000MG-1A9.Циферблат оформлен в красно-оранжевых тонах магмы, а ремешок напоминает слоистую структуру горных пород.

Линейка Mudmaster пополнилась новой моделью. Casio вдохновлялась геологией и науками о Земле.

Новый вариант GWG-B1000MG-1A9 базируется на существующей платформе GWG-B1000, но отличается оформлением. На циферблате преобладают красные и оранжевые акценты, которые напоминают расплавленную магму, металлические элементы покрыты золотистым слоем, а полимерный ремешок имитирует чередование слоев горных пород. Корпус, безель и ремешок выполнен на основе биопластика, при этом сохраняется характерный для Mudmaster высокий уровень ударопрочности, устойчивости к пыли и грязи и водонепроницаемость до 20 бар.

Функционально это тот же Mudmaster: внутри установлен модуль с Triple Sensor (компас, альтиметр/барометр и термометр), питание обеспечивает солнечная батарея. Casio заявляет, что полной зарядки хватает примерно на полгода обычного использования без света и до двух лет в энергосберегающем режиме. Часы синхронизируют время по радиосигналу Multi Band 6 в регионах, где работают соответствующие передатчики, и могут подключаться к смартфону по Bluetooth через приложение Casio Watches для автоматической корректировки времени, настройки функций и работы индикатора местоположения. Сапфировое стекло защищает циферблат от царапин. Двойная светодиодная подсветка помогает видеть показания в темноте.