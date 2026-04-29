Vivo выпустила смартфон Y600 Pro с аккумулятором емкостью 10 200 мАч.

Производители смартфонов продолжают увеличивать ёмкость батарей даже в недорогих моделях. Новый аппарат Vivo показывает, как это реализуют на практике.

Vivo представила модель Y600 Pro, в которой основной акцент сделали на емкости аккумулятора. Устройство получило батарею на 10 200 мАч — показатель, который редко встречается в смартфонах этого класса.

При этом разработчики сохранили сравнительно тонкий корпус. Толщина устройства составляет около 8,15 мм, а вес — чуть больше 220 граммов. Для такой батареи это нетипичное сочетание, поскольку обычно подобные решения увеличивают габариты.

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 90 Вт. Также он оснащен дисплеем диагональю 6,83 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением выше Full HD.

В основе нового смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7300e. Камеры включают основной модуль на 50 Мп и фронтальный на 32 Мп.

Модель ориентирована на пользователей, для которых приоритетом остается длительная работа без подзарядки, даже при умеренных характеристиках остальных компонентов.