Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Бюджетный Vivo Y600 Pro получил дисплей 6,83 дюйма и аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч
Vivo выпустила смартфон Y600 Pro с аккумулятором емкостью 10 200 мАч.

Производители смартфонов продолжают увеличивать ёмкость батарей даже в недорогих моделях. Новый аппарат Vivo показывает, как это реализуют на практике. 

Изображение: Android Headlines

Vivo представила модель Y600 Pro, в которой основной акцент сделали на емкости аккумулятора. Устройство получило батарею на 10 200 мАч — показатель, который редко встречается в смартфонах этого класса.

При этом разработчики сохранили сравнительно тонкий корпус. Толщина устройства составляет около 8,15 мм, а вес — чуть больше 220 граммов. Для такой батареи это нетипичное сочетание, поскольку обычно подобные решения увеличивают габариты.

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 90 Вт. Также он оснащен дисплеем диагональю 6,83 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением выше Full HD.

В основе нового смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7300e. Камеры включают основной модуль на 50 Мп и фронтальный на 32 Мп.

Модель ориентирована на пользователей, для которых приоритетом остается длительная работа без подзарядки, даже при умеренных характеристиках остальных компонентов.

#смартфоны #vivo #аккумулятор #vivo y600 pro #mediatek dimensity 7300e
Источник: androidheadlines.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter