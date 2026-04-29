Global_Chronicles
Google Tensor G6 может выйти с PowerVR‑GPU образца 2021 года
Google готовит процессор Tensor G6 для будущих устройств Pixel. По данным утечек, в нем могут использовать графическое решение, представленное около пяти лет назад.

Разработка новых мобильных процессоров все чаще сопровождается компромиссами между производительностью и стоимостью. В случае Tensor G6 внимание привлек выбор графического блока.

Изображение: WCCFTech

Информация о Tensor G6 указывает на возможное использование графического процессора на базе архитектуры, которая появилась примерно пять лет назад. Речь идет о решениях компании Imagination Technologies, на которые Google перешла после отказа от Arm Mali в более ранних чипах.

По имеющимся данным, в Tensor G6 планируют установить GPU серии PowerVR. При этом сама архитектура не относится к новейшим разработкам, несмотря на обновления конфигурации.

Такой выбор, по оценке источников, может повлиять на графическую производительность. В ранних тестах прототипов показатели оказались ниже ожидаемых для устройств высокого класса, хотя это связывают с незавершенной оптимизацией программного обеспечения.

Tensor G6, предположительно, станет основой для линейки Pixel 11. Чип продолжит развитие собственной платформы Google Tensor, которая используется в смартфонах компании с 2021 года.

#google #gpu #powervr #imagination technologies #tensor g6 #pixel 11
Источник: wccftech.com
