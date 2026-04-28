Спрос на процессоры для агентного ИИ и серверов вывел рынок CPU в состояние затяжного дефицита: крупные производители расширяют выпуск, но цены продолжают расти, а сроки поставки для массовых платформ достигают года.

Рынок процессоров вошел в фазу, когда даже заметное увеличение выпуска не успевает за потребностями дата‑центров и устройств с поддержкой ИИ. В итоге выигрывают те компании, которые гибко перераспределяют мощности и успевают предложить альтернативы там, где конкуренты не закрывают спрос.

По данным DigiTimes, спрос на серверные процессоры Intel Xeon достиг рекордных уровней, и компания не справляется с объемами заказов. Intel перераспределяет ограниченные мощности в пользу дорогих серверных чипов Xeon 6 и даже использует восстановленные кристаллы, чтобы увеличить выручку. На этом фоне сегменты ноутбуков и настольных ПК получают меньше ресурсов, что дало AMD заметный прирост доли рынка по всей линейке процессоров.

Рост спроса напрямую влияет на стоимость. В прошлом году цены на процессоры Intel выросли примерно на 10%, еще на 10% их подняли в прошлом месяце, и участники рынка ожидают нового повышения в ближайшие кварталы. Подорожание касается не только линейки Xeon, но и массовых процессоров для обычных ПК. Одновременно AMD усиливает позиции в серверном сегменте и, по оценкам, может вскоре приблизиться к 50% рынка серверных CPU, в том числе благодаря планируемому в этом году выходу EPYC Venice на архитектуре Zen 6 и техпроцессе N2 от TSMC.

В игру вступают и другие игроки. NVIDIA готовит собственный процессор Vera, чтобы меньше зависеть от сторонних CPU в платформах искусственного интеллекта. MediaTek ожидает рост поставок чипов для Chromebook примерно на 40% в 2026 году, поскольку производители ищут замену решениям Intel для массовых ноутбуков. При этом для ряда устройств, включая Chromebook, сроки поставки достигли 12 месяцев. Intel, AMD и MediaTek расширяют мощности, но текущие планы вряд ли быстро снимут напряжение: дефицит и рост цен, по сути, идут параллельно с наращиванием производства.