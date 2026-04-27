TSMC ускоряет расширение мощностей по 3-нм и 2-нм техпроцессам, так как спрос со стороны ИИ-клиентов продолжает превышать предложение. К концу 2026 года компания планирует поднять выпуск 3-нм и 2-нм пластин примерно на 20%.

Растущий спрос на чипы для искусственного интеллекта уже начинает превышать возможности контрактных производителей полупроводников. Крупнейший из них, компания TSMC, активно наращивает производство, используя самые передовые технологические процессы.

TSMC делает акцент на технологиях 3-нм и 2-нм, поскольку именно на этих нормах клиенты заказывают передовые ИИ-чипы. По данным UDN, компания испытывает острый дефицит мощностей на своём ведущем 3-нм заводе в Тайване. Однако она увеличивает план производства: вместо первоначально запланированных 150 тысяч пластин в месяц, к концу года она рассчитывает достичь 180 тысяч. Это и дает примерно те самые 20% прироста относительно прежних ориентиров.

Параллельно с развитием 7-нм технологии TSMC активно продвигает 2-нм направление. В конце прошлого года компания запустила массовое производство и планирует к концу текущего года увеличить выпуск 2-нм пластин почти до 100 тысяч штук в месяц.

На недавнем телефонном разговоре с инвесторами генеральный директор TSMC, Сиси Вэй, подтвердил, что компания активно вкладывается и в расширение существующих фабрик и строительство новых. Однако он отметил, что дефицит сохранится как минимум до 2027 года, поскольку крупные клиенты, такие как NVIDIA, AMD и Apple, продлевают свои долгосрочные заказы.

На этом фоне у конкурентов, включая Intel, появляется возможность удовлетворить часть спроса, который TSMC физически не успевает закрыть.