Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
TSMC к концу 2026 года увеличит производство 3-нм и 2-нм пластин на 20% на фоне дефицита чипов
TSMC ускоряет расширение мощностей по 3-нм и 2-нм техпроцессам, так как спрос со стороны ИИ-клиентов продолжает превышать предложение. К концу 2026 года компания планирует поднять выпуск 3-нм и 2-нм пластин примерно на 20%.

Растущий спрос на чипы для искусственного интеллекта уже начинает превышать возможности контрактных производителей полупроводников. Крупнейший из них, компания TSMC, активно наращивает производство, используя самые передовые технологические процессы.

Изображение: WCCFTech

TSMC делает акцент на технологиях 3-нм и 2-нм, поскольку именно на этих нормах клиенты заказывают передовые ИИ-чипы. По данным UDN, компания испытывает острый дефицит мощностей на своём ведущем 3-нм заводе в Тайване. Однако она увеличивает план производства: вместо первоначально запланированных 150 тысяч пластин в месяц, к концу года она рассчитывает достичь 180 тысяч. Это и дает примерно те самые 20% прироста относительно прежних ориентиров.

Параллельно с развитием 7-нм технологии TSMC активно продвигает 2-нм направление. В конце прошлого года компания запустила массовое производство и планирует к концу текущего года увеличить выпуск 2-нм пластин почти до 100 тысяч штук в месяц.

На недавнем телефонном разговоре с инвесторами генеральный директор TSMC, Сиси Вэй, подтвердил, что компания активно вкладывается и в расширение существующих фабрик и строительство новых. Однако он отметил, что дефицит сохранится как минимум до 2027 года, поскольку крупные клиенты, такие как NVIDIA, AMD и Apple, продлевают свои долгосрочные заказы.

На этом фоне у конкурентов, включая Intel, появляется возможность удовлетворить часть спроса, который TSMC физически не успевает закрыть.

#amd #nvidia #intel #apple #полупроводники #tsmc #ии #дефицит #3-нм #кремниевые пластины #2-нм
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Netflix объявил официальную дату выхода фильма «Энола Холмс 3»
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
В Великобритании изобрели мотоцикл на паровой тяге: он установил рекорд скорости
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В США провели испытания мощнейшего вращающегося детонационного двигателя
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Buick показал концепт Electra с новым прозрачным дизайном кузова и футуристическим салоном

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter