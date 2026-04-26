Gizmochina разобрала, чем можно заменить Apple Watch Ultra 3, если не хочется использовать только экосистему Apple. В подборку вошли топовые умные часы Samsung, Garmin и Huawei с упором на автономность и продвинутые спорт‑функции.

Apple Watch Ultra 3 по-прежнему остаются ориентиром для премиальных умных часов: яркий экран, точный GPS и эффективно работающая связка с iPhone. Правда, такая привязка к одной экосистеме устраивает не всех, а ежедневная зарядка плохо подходит тем, кто надолго уезжает или много времени проводит в дороге. На этом фоне логично посмотреть, что предлагают конкуренты вроде Samsung, Garmin и Huawei.

Издание Gizmochina отмечает, что Apple Watch Ultra 3 дают максимум удобства тем, кто полностью пользуется экосистемой Apple. У них яркий 3000‑нит экран, точный двухдиапазонный GPS и набор функций безопасности, так что часы подходят и для тренировок, и для повседневной носки. При жесткая привязка к устройствам Apple и необходимость заряжать часы каждый день могут раздражать пользователей, которые привыкли к гибкости Android и более долгой автономной работе. Именно для них подбираются альтернативы.

Читайте: Новые G-Shock от Casio получили дизайн с миниатюрной стеклянной бутылкой Coca-Cola.

Первым в списке идет Samsung Galaxy Watch Ultra (2025). Эти часы ориентированы на пользователей Android и особенно хорошо вписываются в Galaxy‑экосистему. Они получают 47‑миллиметровый титановый корпус, 1,5‑дюймовый Super AMOLED‑экран с хорошей читаемостью на солнце и цену около 649,99 долларов, что делает их дешевле Apple Watch Ultra 3 при схожем уровне возможностей. Дополнительно Samsung делает ставку на Galaxy AI, которое помогает анализировать показатели сна, нагрузки и восстановления и подсказывает, когда лучше тренироваться, а когда уменьшить физические нагрузки.

Отдельно в статье подчеркивают связность и автономность Galaxy Watch Ultra: есть LTE и 5G, так что многие сценарии возможны без смартфона рядом. Встроенные датчики отслеживают состав тела, вариабельность сердечного ритма и возможные эпизоды апноэ сна, а аккумулятор на 590 мА·ч обеспечивает заметно более долгую работу, чем у прошлых поколений, даже с Always‑On дисплеем. Быстрая кнопка Quick Button помогает мгновенно запускать тренировку или включать аварийную сирену, что особенно ценно тем, кто часто тренируется или ходит в горы.

Читайте: Компания Rogbid выпустила умные часы SpinX с оптическим колесиком прокрутки, аккумулятором емкостью 1100 мАч, фонариком, обладают водостойкостью 3ATM, соответствуют военным стандартам прочности (сертифицированы по стандарту MIL-STD 810H) и имеют встроенный компас для навигации.

Дальше издание Gizmochina разбирает модели Garmin и Huawei — это часы для тех, кому важнее автономность и спорт, чем тесная связка с телефоном. Один из примеров — Garmin Fenix 8 Pro: ударопрочный корпус, много спортивных режимов и очень долгое время работы от батареи по сравнению с обычными смарт‑часами. Huawei Watch Ultimate 2 в этом списке берет дизайном и тоже делает упор на длительную автономность и расширенные датчики для тренировок и дайвинга, при этом стоит дешевле Apple Watch Ultra 3 и ориентирован на пользователей Android.

В итоге у Apple Watch Ultra 3 есть сильные конкуренты в каждом сегменте — от часов Samsung с упором на сервисы и ИИ до более специализированных, выносливых моделей Garmin и Huawei.