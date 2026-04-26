Жители сельских районов востока Австралии еще помнят нашествие мышей 2020–2021 годов, которое обошлось агросектору примерно в миллиард австралийских долларов. Сейчас фермеры в других штатах сообщают о схожей картине, а местами — о еще более высокой плотности грызунов.

Домовая мышь присутствует в Австралии с 1788 года, завезенная на кораблях, так называемого, Первого флота, но в обычные годы ее численность остается контролируемой. Эпидемией специалисты называют уровень, при котором на одном гектаре приходится около 800 мышей. В этом сезоне в отдельных районах Западной Австралии фермеры насчитали уже по 3000–4000 мышиных нор на гектар, а в Южной Австралии отмечают самый высокий уровень численности грызунов минимум за четыре года.

Такой всплеск популяции связывают с недавними дождями, которые увлажнили почву и обеспечили быстрый рост растительности. У мышей появилось больше пищи и укрытий, а брачный сезон растянулся, поэтому они успевают дать несколько пометов подряд. Для аграриев это совпало с подготовкой к посевной: многие только собирались выходить в поле, а грызуны уже начали уничтожать семена и повреждать посевы.

Фермеры проводят параллели с ситуацией 2020–2021 годов, когда мыши массово уничтожали урожай и портили технику в Южной Австралии, западной части штата Виктория, Новом Южном Уэльсе и южном Квинсленде. Тогда ущерб сельскому хозяйству оценили в примерно 1 миллиард австралийских долларов, а жители жаловались не только на экономические потери, но и на рост угрозы заболеваний, которые переносят грызуны. Сейчас, на фоне зафиксированной эпидемической плотности на новых территориях, фермеры опасаются повторения этого сценария.