Honor анонсировала игровой ноутбук Win H7 2026 года на базе Windows. Модель предлагает два варианта видеокарт от Nvidia и систему охлаждения с тремя вентиляторами.

Компания Honor провела презентацию игровых ноутбуков WIN. Главным событием стал ноутбук Win H7. Вместе с ним показали и модель Win H9.

Внутри Win H7 стоит процессор Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами, 24 потоками и частотой до 5,2 ГГц. Покупатель может выбрать видеокарту Nvidia GeForce RTX 5060 или RTX 5070. Обе поддерживают трассировку лучей, DLSS 4 и ИИ-ускорение.

Технология Gaming Turbo X добавляет профили энергопотребления. Режим Rampage выдает суммарную мощность процессора и видеокарты до 205 ватт. Система охлаждения Dongfeng Cooling Engine использует три вентилятора. Она снижает падение производительности от перегрева и работает тихо благодаря интеллектуальному шумоподавлению.

Ноутбук получил 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой 180 Гц. Время отклика — 3 миллисекунды. Яркость достигает 500 нит. Новинка имеет 16 гигабайт оперативной памяти DDR5 со скоростью 5600 МТ/с и SSD на 1 терабайт. Есть два слота M.2 для расширения.

Батарея емкостью 80 ватт-часов поддерживает быструю зарядку. Адаптер на 260 ватт заряжает 70 процентов за 30 минут. Версия с RTX 5060 стоит 9199 юаней (эквивалентно ≈₽ 100600 по курсу ЦБ РФ на 24.04.2026), с RTX 5070 — 10499 юаней (эквивалентно ≈₽ 114860 по курсу ЦБ РФ на 24.04.2026).