В сети обнаружили первый ноутбук на новых процессорах Intel Wildcat Lake

После анонса новой серии процессоров Intel появились первые признаки того, как такие чипы будут использоваться в реальных устройствах. Один из таких примеров уже показали в сети. Инженерный образец ноутбука с процессором Wildcat Lake продемонстрировали в соцсетях.

Изображение: Notebookcheck

Устройство относится к эталонным решениям Intel, на что указывает фирменный логотип на корпусе. При этом модель дает представление о будущем сегменте недорогих ноутбуков на Windows. Линейка Wildcat Lake продолжает развитие предыдущих бюджетных решений компании.

Чипы включают до двух производительных ядер Cougar Cove и четыре энергоэффективных ядра Darkmont. За графику отвечают встроенные ядра Xe3, а базовый нейронный блок обеспечивает до 17 TOPS для задач с элементами ИИ.

Показанный ноутбук поддерживает несколько режимов энергопотребления. Среди них есть вариант с пассивным охлаждением на уровне 11 Вт, а также более производительные режимы до 35 Вт. Корпус выполнен из алюминия. Устройство оснастили 16 ГБ оперативной памяти, часть которой используется встроенной графикой. По доступным данным, максимальные режимы мощности работают ограниченное время, после чего система снижает нагрузку.