OnePlus представила смарт-часы OnePlus Watch 4 — ставку сделали на Wear OS 6, титан и акцент на автономность. Модель уже официально анонсирована и выходит на глобальный рынок.

OnePlus анонсировала новые смарт-часы OnePlus Watch 4, о чем сообщает Gizmochina. Часы получили круглый 1,5‑дюймовый дисплей с разрешением 466×466 точек и пиковой яркостью до 3000 нит, что должно обеспечить читабельность даже под прямым солнцем. Корпус выполнен из титанового сплава, экран прикрыт сапфировым стеклом, заявлена защита IP68/IP69, водонепроницаемость до 5ATM и соответствие военному стандарту MIL‑STD‑810H.

OnePlus Watch 4 работают на Wear OS 6.0 и используют чип Snapdragon W5, обеспечивающий плавную работу интерфейса и поддержку современных сервисов Google. Важной особенностью стала интеграция с Gemini AI: часы поддерживают голосовое управление, интеллектуальные ответы и продвинутую обработку уведомлений.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью около 646 мА·ч. Производитель заявляет до 5 дней работы в стандартном «умном» режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения. Модель оснащена двухчастотным GPS (L1+L5) для более точного трекинга маршрутов, набором спортивных режимов и расширенными функциями мониторинга здоровья, включая экспресс-оценку состояния организма примерно за минуту.

На российском рынке о старте OnePlus Watch 4 уже сообщили местные медиа. По их данным, часы оценены примерно от ₽17 600. OnePlus Watch 4 позиционируются как премиальные Wear OS‑часы с упором на выносливость, прочность и связку с сервисами Google и Gemini AI, и на фоне конкурентов выглядят одним из самых «полноценных» Android-решений в классе.