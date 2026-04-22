Ученые сжали наноалмазы в электронном микроскопе и обнаружили, что чем меньше алмаз, тем он эластичнее. Четырехнанометровый образец оказался мягче обычного на треть.

Алмаз всем известен высокой твёрдостью, но на наноуровне его свойства меняются. Размер частиц начинает влиять на поведение материала под нагрузкой.

Группа учёных из Чжэнчжоуского университета (Zhengzhou University) изучила наноалмазы размером от 4 до 13 нанометров. Образцы сжимали между алмазными инденторами внутри электронного микроскопа и фиксировали реакцию структуры.

При уменьшении размера материал становился менее жестким. Частица размером 13 нанометров сохраняла свойства, близкие к обычному алмазу. У образца в 4 нанометра жесткость снижалась примерно на 30%.

Изменение связано не с поверхностью, а со слоем между поверхностью и внутренним ядром. В этой зоне атомы углерода образуют более длинные и слабые связи, чем в кристаллической решетке обычного алмаза. При давлении этот внутренний слой начинает смещаться и перераспределять нагрузку. Это позволяет всей структуре изгибаться вместо разрушения.

Такое поведение было подтверждено наблюдениями в микроскопе и благодаря проведенному компьютерному моделированию. Материал сохраняет жесткое ядро и поверхность, но промежуточная зона работает как область деформации.

Такие свойства ученые называют ранее упущенным из виду межфазным механизмом. Гибкость пригодится для квантовых вычислений и крошечных датчиков, которые обнаруживают вирусы или газы. Прежде чем применять наноалмазы на практике, исследователи намерены проверить, как разные температуры и способы обработки поверхности влияют на их эластичность.