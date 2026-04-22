Tesla попросила Samsung вчетверо увеличить поставки памяти GDDR6. Это может вызвать дефицит и рост цен на ту же память для PlayStation 5 и игровых видеокарт.

Память GDDR6 традиционно нужна для игровых консолей и видеокарт. Теперь на нее появился крупный покупатель из другой отрасли — Tesla Илона Маска.

По данным EDaily, Samsung с этого месяца планирует в четыре раза нарастить поставки GDDR6 для Tesla. Автопроизводитель испытывает трудности с обеспечением памяти для информационно-развлекательных систем и автопилота. Изначально Tesla просила увеличить поставки более чем в пять раз, так что полный спрос пока не удовлетворен.

Цены на GDDR6 уже резко выросли. В октябре спотовая цена за 8-гигабайтную память составляла около $3. Сейчас она превысила $12. Рост в четыре раза всего за шесть месяцев.

Это плохая новость для Sony PlayStation 5. Консоль использует GDDR6. Та же память стоит в видеокартах AMD Radeon RX 9000, Intel Arc B-Series и NVIDIA RTX 40 серии. NVIDIA даже возвращает на рынок старые графические процессоры начального уровня, чтобы справиться с ценовым кризисом.

Samsung к тому же сократила линейку GDDR6, оставив в производстве только прибыльные модели. В итоге потребители столкнутся либо с повышением цен на существующие продукты, либо с серьезным дефицитом.