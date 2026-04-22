Компания Ugreen начала продажи в Китае зарядного устройства Nexode мощностью 45 Вт. Модель использует GaN и поддерживает протокол PD 3.2 с расширенными режимами питания.

Производители зарядных устройств продолжают уменьшать размеры адаптеров без потери мощности. Новая модель Ugreen относится к таким решениям и ориентирована на повседневное использование.

Ugreen выпустила адаптер Nexode с одним портом USB-C и мощностью до 45 Вт. Он подходит для смартфонов, планшетов и легких ноутбуков. Устройство работает с протоколами быстрой зарядки, включая PD 3.2 с AVS, а также PPS, QC 3.0 и SCP.

Компания использовала GaN-транзисторы седьмого поколения. Такой подход повышает эффективность и снижает нагрев по сравнению с кремниевыми решениями. КПД достигает 93%, что помогает удерживать стабильные параметры во время работы.

Адаптер весит 49,5 грамма и получил компактный корпус с складными штекерами. Диапазон входного напряжения от 100 до 240 В позволяет использовать его в разных странах при наличии переходника.

Ugreen добавила защиту от перегрузок, перегрева и короткого замыкания. Встроенный алгоритм отслеживает температуру в реальном времени. Модель доступна в нескольких цветах и стоит 99 юаней (эквивалентно ≈₽ 1080 по курсу ЦБ РФ на 22.04.2026).