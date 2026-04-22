Технический программист MADFINGER Games заметил изменения в коде Unreal Engine 5. Microsoft интегрирует в движок свою технологию Advanced Shader Delivery.

Когда игра компилирует шейдеры во время работы, изображение на экране может ненадолго зависать. Особенно часто это случается в проектах на Unreal Engine 5. На Gamescom 2025 команда Microsoft DirectX представила технологию Advanced Shader Delivery (ASD). Разработкой занимались совместно Xbox и AMD.

Функция впервые появилась на портативных консолях ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, выпущенных в октябре 2025 года. Месяц спустя Microsoft выпустила AgilitySDK 1.618 и вывела технологию из режима предварительного просмотра. Теперь Ондрей Грушовский (Ondrej Hrušovský) опубликовал в X скриншот с изменениями в коде Unreal Engine 5. Это означает, что внедрение ASD в движок находится в активной стадии.

На GDC 2026 вице-президент Microsoft Родни Андре (Rodney Andre) заявил, что ASD сокращает время загрузки и устраняет задержки при компиляции шейдеров на устройствах ROG Ally. Директор по разработке рендеринга в Epic Games Михня Балта (Mihnea Balta) тогда же сообщил, что компания поддерживает технологию и проводит предварительное тестирование. Полноценная интеграция Advanced Shader Delivery в Unreal Engine 5 произойдет уже скоро. Для ПК-геймеров это станет долгожданным изменением.