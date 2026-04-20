Ubisoft добавила требования к опыту работы с генеративными моделями ИИ в большинство новых вакансий

Игровые студии постепенно пересматривают требования к разработчикам. Технологии ИИ начинают занимать заметное место в рабочих процессах.

Изображение: Tech4Gamers

Сотрудники Tech4Gamers заметили свежую вакансию Technical Art Director в Ubisoft Annecy. Студия работает над неназванным многопользовательским проектом на Unreal Engine 5.

Изображение: Tech4Gamers

В разделе квалификаций компания прямо указала: кандидат должен свободно работать с генеративными моделями вроде ChatGPT, Claude и Copilot. Пока неясно, как именно Ubisoft планирует применять эти инструменты. Вероятно, нейросети будут генерировать концепт-арты, которые позже заменят художники.

Изображение: Tech4Gamers

Другая вакансия — Prompt Specialist — требует понимания отличий между GPT-4, Gemini, Claude, Qwne, SentenceBERT и Llama. Ubisoft и раньше проявляла интерес к ИИ. Например, компания показывала проект Teammates, с NPC улучшенными при помощи нейросетей.