Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Учёные достигли 90% эффективности беспроводной зарядки электромобилей непосредственно во время езды
В Германии достигли 95% КПД в стационарных системах беспроводной зарядки и 90% для движущихся авто.

Беспроводная зарядка смартфонов уже стала привычной. Для электромобилей ситуация сложнее: большие воздушные зазоры между катушками требуют сложной электроники и алгоритмов управления. 

Изображение: Штутгартский университет / Ян Потенте

Неджила Парспур (Nejila Parspour), директор Института преобразования электрической энергии Штутгартского университета, более двадцати лет работает над индукционной зарядкой. Ее команда добилась КПД 95% для стационарных систем и более 90% для движущихся автомобилей.

Принцип работы основан на переменных магнитных полях. Ток в первой катушке создает магнитное поле, которое индуцирует напряжение во второй катушке на расстоянии.

Автоматическая парковка и «заправка», Изображение: Штутгартский университет / Ян Потенте

Водители электромобилей могут просто парковаться на специальных местах, и зарядка начнется автоматически. Испытательная инфраструктура под дорожным покрытием позволяет заряжать машины во время движения. При этом сами автомобили способны передавать энергию обратно в сеть, выступая в роли мобильных накопителей.

По словам Парспур, технология готова к практическому применению. Компания Tesla уже использует индукционную зарядку для своих беспилотных автомобилей в США. Помимо транспорта, систему применяют для промышленных роботов и медицинских имплантатов.

#электромобили #беспроводная зарядка #индукционная передача энергии
Источник: interestingengineering.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter