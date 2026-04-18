В Германии достигли 95% КПД в стационарных системах беспроводной зарядки и 90% для движущихся авто.

Беспроводная зарядка смартфонов уже стала привычной. Для электромобилей ситуация сложнее: большие воздушные зазоры между катушками требуют сложной электроники и алгоритмов управления.

Изображение: Штутгартский университет / Ян Потенте

Неджила Парспур (Nejila Parspour), директор Института преобразования электрической энергии Штутгартского университета, более двадцати лет работает над индукционной зарядкой. Ее команда добилась КПД 95% для стационарных систем и более 90% для движущихся автомобилей.

Принцип работы основан на переменных магнитных полях. Ток в первой катушке создает магнитное поле, которое индуцирует напряжение во второй катушке на расстоянии.

Автоматическая парковка и «заправка», Изображение: Штутгартский университет / Ян Потенте

Водители электромобилей могут просто парковаться на специальных местах, и зарядка начнется автоматически. Испытательная инфраструктура под дорожным покрытием позволяет заряжать машины во время движения. При этом сами автомобили способны передавать энергию обратно в сеть, выступая в роли мобильных накопителей.

По словам Парспур, технология готова к практическому применению. Компания Tesla уже использует индукционную зарядку для своих беспилотных автомобилей в США. Помимо транспорта, систему применяют для промышленных роботов и медицинских имплантатов.