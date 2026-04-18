Анализ бета-версии Android 17 показал функцию Pixel Glow — подсветку на задней панели смартфона.

Светодиодные индикаторы уведомлений почти исчезли из смартфонов в последние годы. Производители заменили их вспышками на экране и Always-On Display. Google, судя по всему, решила вернуть идею в другом виде.

Ресурс AndroidAuthority проанализировал APK-файл четвертой беты Android 17. В коде нашлись строки, указывающие на функцию Pixel Glow. Речь идет о физической RGB-подсветке на задней панели телефона.

Когда владелец кладет смартфон экраном вниз, подсветка загорается разными цветами. Так устройство сигнализирует о входящих звонках, сообщениях и других оповещениях. Иначе говоря, Google возрождает старую идею светодиодного индикатора, но переносит ее на тыльную сторону.

В коде также упоминается, что устройство должно иметь аппаратные индикаторы. Это значит, что старые модели Pixel не получат функцию через обновление. Судя по описаниям, подсветка может настраиваться для избранных контактов и даже работать при взаимодействии с помощником Gemini.

При этом на утекших рендерах Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL и 11 Pro Fold нет видимых светодиодных элементов. Либо подсветка скрыта под корпусом, либо инженеры добавят ее позже. Официального подтверждения от Google пока нет.