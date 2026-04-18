По данным инсайдера Digital Chat Station, суббренд Xiaomi готовит смартфон среднего ценового сегмента с батареей на 10 000 мАч. Устройство также получит зарядку на 100 Вт и 200-мегапиксельную камеру.

Смартфоны с батареями на 10 000 мАч обычно ассоциируются с толстыми корпусами и долгим временем зарядки. Производители редко ставят такие аккумуляторы в массовые модели, предпочитая баланс между ёмкостью и удобством.

Изображение: gizmochina.com

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi может нарушить эту традицию. По его данным, суббренд Redmi выпустит аппарат среднего ценового сегмента с аккумулятором на 10 000 мАч. Такой емкости у смартфонов Xiaomi еще не было.

Новинка получит быструю зарядку на 100 Вт. Производитель явно пытается совместить большую батарею с нормальной скоростью восполнения энергии. Другие детали из утечки: процессор Dimensity среднего уровня, металлический корпус и оптический сканер отпечатков пальцев. На фронтальной панели установят 1,5K LTPS-дисплей с высокой частотой обновления, скорее всего плоский.

Основная камера может получить датчик на 200 Мп. При этом Xiaomi не единственная, кто смотрит в сторону батарей на 10 000 мАч. По слухам, аналогичные устройства готовят Honor, vivo, iQOO и Huawei. Официальных подтверждений пока нет.