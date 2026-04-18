Samsung сворачивает выпуск памяти LPDDR4 и делает ставку на новые стандарты. Клиенты сталкиваются с необходимостью перехода на LPDDR5, несмотря на рост затрат.

Производители электроники зависят от стабильных поставок памяти. Изменения в стратегии крупных поставщиков быстро отражаются на всей цепочке. Samsung постепенно отказывается от выпуска LPDDR4 и LPDDR4X, которые находились в производстве около десяти лет. Компания смещает ресурсы в сторону LPDDR5 и LPDDR5X, где маржа выше.

Клиенты, ожидавшие поставки старых модулей, сохранят текущие заказы, но новые контракты на прежний стандарт компания не принимает. По сути, производители устройств вынуждены переходить на более дорогую память без альтернативы. Это затрагивает поставщиков чипсетов, включая Qualcomm и MediaTek. Им придется корректировать планы и учитывать изменения при разработке новых устройств.

Смена стандарта скажется и на конечных продуктах. Одни и те же модели смартфонов могут получить более быструю память, но их стоимость вырастет. При этом разница между партиями одной и той же модели станет заметной. Дефицит DRAM усиливает давление на рынок и сокращает выбор для производителей.