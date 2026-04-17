Илон Маск запустил проект Terafab и готов вложить в него огромные средства. Его цель — обогнать существующие заводы по производству микросхем.

Маск вложил в Terafab $20 миллиардов. Эксперты, правда, оценивают реальные затраты на создание современного производства более чем в $5 триллионов. По данным Bloomberg, представители проекта уже связались с Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research и даже Samsung. Один из источников рассказал, что звонок одной из компаний поступил в пятницу, в праздничный день. Сотрудники Маска хотели получить предварительную оценку стоимости поставки уже к следующему понедельнику.

Изображение - ChatGPT

При этом на вопросы о том, какие именно продукты они планируют выпускать, представители Terafab отвечают уклончиво. Они запрашивают срочные расчеты, но не называют конкретных деталей. Глава Nvidia Дженсен Хуанг предупреждает: строительство завода по производству чипов — сложнейшая инженерная задача, где нужны не просто деньги, а наука и искусство, как у TSMC.

Однако Маска это не останавливает. Он уже сделал электромобили массовыми с помощью Tesla и коммерциализировал космос благодаря SpaceX. Теперь он критикует существующие заводы за то, что они не покрывают потребности его компаний. Менее чем через месяц после анонса Terafab, к проекту присоединилась Intel. Она пообещала помочь перестроить технологию производства кремниевых чипов. О конкретных шагах Intel в рамках сотрудничества пока не сообщается, но сам факт партнерства поднял рыночную капитализацию компании до максимума за 25 лет.