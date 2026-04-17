База данных Google Play Console опубликовала изображение и параметры будущих часов OnePlus. Устройство получит номер модели OPWWE261.

Компания OnePlus пропустила выпуск третьей модели часов. И теперь, судя по новой утечке, стало известно, что в разработке уже находится четвертая версия.

Изображение: GizmoChina

OnePlus Watch 4 появились в списке Google Play Console. Сервис показал круглый циферблат с серебристой отделкой и зеленый ремешок. Дисплей работает с разрешением 466 на 466 пикселей.

Внутри устройства стоит чип Snapdragon W5 и 2 ГБ оперативной памяти. Специалисты предполагают, что часы могут оказаться переименованной версией Oppo Watch X3, выпущенных в марте.

Официальных заявлений от OnePlus пока не поступало. Глобальный запуск ожидается, но в Индии часы могут не выйти — одобрения от местного бюро BIS пока нет.