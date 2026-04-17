Vivo официально представил тизер новой модели. Главная особенность устройства – аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч – впервые в телефонах бренда.

В сети появились первые официальные изображения Vivo Y600 Pro. Компания не стала скрывать ключевую характеристику аппарата и сделала ставку на емкость батареи.

Скриншот изображения: GizmoChina

Vivo Y600 Pro получит аккумулятор на 10 000 мАч. Это самая большая батарея среди всех смартфонов бренда. Тизер также намекает на поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Изображение: GizmoChina

На опубликованном изображении виден дизайн задней панели. Корпус выполнен в фиолетовом цвете, а круглый блок камеры имеет золотые акценты. По неподтвержденным данным, новинка получит двойную основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором.

Изображение: GizmoChina

Модель придет на смену прошлогоднему Vivo Y500 Pro. Тот аппарат оснащался чипсетом Dimensity 7400 и 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Емкость его батареи составляла 7000 мАч при той же зарядке в 90 Вт. Предшественник также выделялся двойной 200-мегапиксельной камерой и толщиной корпуса 7,8 мм. В новой модели производитель, вероятно, продолжит развивать средний ценовой сегмент, увеличивая время автономной работы.

Ожидается, что Vivo Y600 Pro поступит в продажу в Китае в мае. Цена, скорее всего, будет немного выше, чем у предшественника, который стоил от 1799 юаней (эквивалентно ≈₽ 20100 по курсу ЦБ РФ на 17.04.2026).