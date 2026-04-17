Согласно данным Insider-Gaming, полная презентация Assassin's Creed Black Flag Resynced состоится на следующей неделе. Релиз ремейка запланирован на 9 июля 2026 года.

Сегодня утром в лаунчере Ubisoft появилось изображение игры, что вызвало слухи о скором анонсе. Игроки ждали презентации до конца дня, но она не состоялась.

Изображение предоставлено компанией Ubisoft

Издание Insider-Gaming сообщает, что Ubisoft провела закрытую презентацию для создателей контента и представителей прессы. Полноценный публичный анонс перенесли на следующую неделю. Дата выхода ремейка — 9 июля 2026 года. Первоначально был заявлено о выходе в марте этого года.

Пока неизвестно, уберут ли разработчики современные миссии из оригинальной игры. Также нет информации о новых заданиях и персонажах. Возможно, в ремейк добавят элементы, которые вырезали из первой версии.

Несколько лет назад генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо пообещал выпустить ремейки игр серии Assassin's Creed. Black Flag Resynced станет первым из них. От того, как компания реализует этот проект, зависит, стоит ли ждать таких же качественных переизданий, как у серии Resident Evil, или эксперимент с ремейками лучше не продолжать.