Sony Pictures Entertainment вместе с Columbia Pictures запускают работу над новой экранизацией известной игровой серии. Проект связан с франшизой Metal Gear Solid.

Изображение: TweakTown

Фильм создают по мотивам серии игр Metal Gear Solid, которую выпустили под руководством Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) и компании Konami.

Режиссерский дуэт составят Зак Липовски и Адам Б. Стейн. Они работали над фильмом «Пункт назначения: Кровавая линия». Продюсированием занимается компания Wonderlab.

В Sony отмечают опыт режиссеров в работе с визуальными эффектами и построением напряженных сцен. Представители компании рассчитывают на развитие киноподразделений внутри студии.

Ранее обсуждали возможность других попыток экранизации этой франшизы. В 2020 году появлялись сообщения о проекте с участием Джордана Фогт-Робертса и возможным участием Оскара Айзека в роли Снейка.

Серия Metal Gear остается одной из самых известных в игровой индустрии, с продажами свыше 65 миллионов копий. Последняя основная часть вышла в 2015 году.