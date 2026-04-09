Глава Dell ожидает резкий рост спроса на память для систем искусственного интеллекта. По его оценке, рынок столкнется с длительным дефицитом и ростом затрат.

Рынок памяти переживает неспокойные времена. После падения акций производителей памяти некоторые аналитики заговорили о скором снижении спроса. Генеральный директор Dell Майкл Делл (Michael Dell) с этим не согласен. По словам главы компании Dell, общий спрос на память вырастет примерно в 625 раз к 2028 году. Эта цифра складывается из двух множителей: объем памяти на один ускоритель увеличится в 25 раз, и количество развертываемых ускорителей тоже вырастет в 25 раз.

Источник изображений: Fortune

Каждое новое поколение чипов требует больше памяти. Переход от архитектуры Hopper к Vera Rubin показывает устойчивый рост потребностей. При этом речь идет не только о высокопроизводительной памяти HBM. Производители внедряют дополнительные технологии вроде SOCAMM для отдельных частей вычислительных задач.

Крупные поставщики уже заключают соглашения на поставку памяти сроком до пяти лет. Покупатели готовы платить любые деньги, лишь бы гарантировать себе объемы. Делл считает, что дефицит сохранится как минимум до второй половины 2027 года. Именно тогда начнут работать новые производственные мощности. Пока крупные компании тратят деньги на память, потому что боятся отстать от конкурентов. Иначе говоря, спрос не снижается, а инфраструктура ИИ требует все новых ресурсов.