Бесплатная художественная тактическая RPG Annulus вышла в Steam, App Store и Google Play, собрав до релиза 1,5 миллиона предварительных регистраций

Разработчики стратегических игр продолжают искать способы изменить привычную механику боев. Новый релиз предлагает собственный вариант организации тактического процесса. Annulus уже доступна в Steam, App Store и Google Play. Игра сочетает элементы классической тактической RPG с измененной логикой построения поля боя.

Изображение: Annulus / Steam

В центре внимания находится новая структура сражений. Она влияет на перемещение отрядов и выбор позиций, поэтому игрокам приходится чаще пересматривать свои решения. Каждое столкновение требует учета пространства и действий противника, а не только заранее выбранной тактики.

Изображение: Annulus / Steam

Изображение: Annulus / Steam

Проект рассчитан на разную аудиторию. Новичкам предлагают упрощенное управление, а более опытные игроки получают доступ к сложным комбинациям героев и их способностей. Состав команды можно менять, подбирая роли и взаимодействие персонажей под конкретные задачи.

Игра разворачивается в мрачном фэнтезийном мире с детализированными моделями и анимациями. Отдельное внимание уделено боям с боссами: у каждого из них есть собственные механики, которые меняют ход сражения и требуют адаптации. До релиза проект собрал более 1,5 миллиона предварительных регистраций и вышел как бесплатная кроссплатформенная игра.