Redmi официально подтвердила, что планшет K Pad 2 получит процессор Dimensity 9500 и аккумулятор на 9100 мАч.

В конце месяца Redmi проведет в Китае презентацию, где покажет не только смартфоны и ноутбуки, но и новый планшет. Компания уже раскрыла внешность K Pad 2 и некоторые технические детали.

Планшет сохранил диагональ 8,8 дюйма — это компактный форм-фактор для тех, кто хочет носить устройство с собой, но при этом не жертвовать размером экрана для игр или видео. Корпус сделали цельнометаллическим. Дизайн задней панели стал проще: модуль камеры теперь выглядит аккуратнее, а декоративную полосу убрали.

Кнопку питания перенесли на правый торец. По задумке, в горизонтальной ориентации нажимать ее станет удобнее. Скорее всего, в кнопку встроят сканер отпечатков пальцев. Планшет выйдет в трех расцветках: черный, фиолетовый и серебристый.

Внутри установят процессор Dimensity 9500. Производитель обещает заметный прирост производительности как в одноядерных, так и в многоядерных тестах по сравнению с прошлым поколением. Аккумулятора на 9100 мАч должно хватать на долгие игровые сессии. Также в устройстве будет два вибромотора по оси X и два динамика.

На глобальном рынке прошлогодний Redmi K Pad выходил под названием Xiaomi Pad Mini. Судя по всему, новая модель повторит эту судьбу и станет Xiaomi Pad Mini 2 за пределами Китая.