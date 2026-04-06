Компания LG объявила дату выхода OLED-монитора UltraGear 39GX950B. Модель поддерживает разрешение 5120×2160 и два режима частоты обновления.

LG готовится к старту продаж нового игрового монитора UltraGear 39GX950B. Новинка уже появилась на официальных сайтах, а точная дата выхода назначена на 9 апреля.

UltraGear 39GX950B оснащен 39-дюймовой OLED-панелью с соотношением сторон 21:9 и разрешением 5120×2160 пикселей. Монитор поддерживает частоту обновления 165 Гц при полном разрешении и до 330 Гц в режиме 2560×1080 благодаря сертифицированному VESA Dual Mode.

Панель использует технологию Tandem OLED четвертого поколения, обеспечивает типичную яркость 335 нит и пиковую до 1500 нит в HDR. Цветовое покрытие достигает 99,5% DCI-P3 с 10-битной глубиной и 1,07 миллиарда цветов, а контрастность составляет 1 850 000:1.

Для игр предусмотрены время отклика 0,03 мс, поддержка NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro. Монитор оснащен встроенным ИИ-процессором для масштабирования контента, портами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с мощностью до 90 Вт.

Новинка получила стереодинамики по 7 Вт с ИИ-обработкой звука, функцию защиты глаз и регулировки наклона, высоты и угла поворота.