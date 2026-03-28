Австралийский YouTube-блогер взял кулер, предназначенный для процессоров рабочих станций, и прикрутил его к старой видеокарте. Получилось громоздко, стильно и очень холодно.

Австралийский оверклокер Trashbench решил радикально охладить свою GeForce RTX 3080. В стоковом состоянии память карты нагревалась до 104 градусов. Он прикрепил к ней серверный кулер Arctic WS360 с 360-мм радиатором.

Скриншот из видео Trashbench

Arctic WS360 создан для процессоров рабочих станций. Его медная пластина более чем вдвое превышает размер стандартного потребительского кулера. Это сыграло на руку: пластина полностью перекрывает и ядро, и модули памяти, и даже элементы подсистемы питания.

Установка потребовала усилий. Из-за больших габаритов пластины она перекрыла штатные отверстия для крепления видеокарты. Trashbench спроектировал и распечатал на 3D-принтере собственную систему крепления. На это ушло больше десятка попыток.

Результат того стоил. В 3DMark Time Spy температура ядра упала на 26 градусов, а память — с 104 до 50. Разница в 54 градуса. После ручного разгона карта прибавила 195 МГц к частоте ядра, что дало прирост производительности около 9% по сравнению со стоковой версией с воздушным охлаждением.





YouTube-блогер Trashbench отмечает, что Arctic предоставила кулер для эксперимента. Повторять такую модификацию в домашних условиях он не рекомендует: серверное оборудование стоит дорого, а настройка 3D-печатных креплений потребует много времени.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxUX1rrW2n