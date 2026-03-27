В Counter-Strike 2 заблокировали около 970 тысяч бот-аккаунтов.

Counter-Strike 2 входит в число самых популярных шутеров в Steam с пиками до 1,5 миллиона одновременных игроков. В любой крупной онлайн-игре есть проблема с ботами, но в CS2 она усугубляется прибыльным рынком скинов. Valve решила заняться этим всерьёз.

Идо Магал (Ido Magal), руководивший разработкой CS:GO и CS2, сообщил о блокировке 970 000 бот-аккаунтов. Компания провела серию расследований, опираясь на жалобы игроков.

По данным CS2Stats, к концу марта количество VAC-банов резко выросло. На момент публикации счетчик показывал 17 000 блокировок, но статистика учитывает только официальные режимы подбора игроков — соревновательный и премьер. Обычные матчи, такие как Deathmatch, и бот-лобби для фарма в статистику не попадают.

Общее количество заблокированных аккаунтов оказалось значительно выше. Почти миллион ботов больше не смогут участвовать в игре.