Доля безналичных платежей в России достигла 88%. Такой показатель входит в число самых высоких в мире, заявила глава ЦБ, представляя годовой отчет в Госдуме.

Выступая перед депутатами, Эльвира Набиуллина назвала цифру, которая, по ее словам, подтверждает технологическое лидерство РФ. 88% — это доля безналичных расчетов по итогам прошлого года. Такой уровень встречается в мире нечасто.

Причина, по мнению главы ЦБ, — своевременно принятый закон об универсальном QR-коде. Он объединяет оплату через Систему быстрых платежей, банковские сервисы и цифровой рубль.

Покупатель сам выбирает способ. Можно ориентироваться на кэшбэк, удобство или дополнительные опции. В ряде стран такая модель уже работает.

С 1 сентября банки обязаны обеспечить использование универсального QR-кода. Системно значимые банки и крупные продавцы с годовой выручкой больше 120 млн рублей также обязаны принимать к оплате цифровые рубли. Набиуллина отметила, что в будущем этот механизм станет еще более распространенным. Тем более, что россияне могут выбирать способ оплаты исходя из кэшбэка, удобства и дополнительных сервисов.