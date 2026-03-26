В центре Японии продолжается закрытие универмагов, включая крупнейшие магазины в Токио.

В Японии формат классических универмагов быстро теряет позиции: покупатели уходят в онлайн и специализированные магазины, а владельцы закрывают даже крупные тороговые центры. На этом фоне в Токио готовится к закрытию один из заметных магазинов в районе Сибуя.

Фото - Mk.co.kr

Универмаг Seibu в Сибуе завершит работу в сентябре после 58 лет. Решение приняли на фоне изменений: район Сибуя перестраивают с середины 2010-х годов. Вместо старых универмагов здесь открываются крупные торговые центры прямо у выходов из метро. На их фоне Seibu выглядел «старым магазином» и не смог предложить ничего уникального. После пандемии этот сдвиг только усилился: интернет-продажи выросли, а интерес к универсальным торговым площадкам снизился. Покупатели дорогих товаров чаще идут напрямую в брендовые магазины, минуя универмаги.

В самом Сибуе после закрытия Seibu не останется ни одного универмага.