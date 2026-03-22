Издание Tom's Hardware напоминает, что 22 марта 1993 года Intel выпустила процессоры Pentium 60 и Pentium 66. Эти чипы стали первыми в линейке, которая позже столкнулась с масштабным отзывом из-за ошибки FDIV.

К началу 1990-х Intel уже прочно обосновалась на рынке процессоров для персональных компьютеров. Модели 386 и 486 задавали стандарты, но инженеры компании понимали: чтобы удержать лидерство, нужен принципиально новый подход. Так началась работа над архитектурой P5, которая в итоге получила звучное имя Pentium. Команда разработчиков взялась за амбициозную задачу: объединить в одном чипе лучшие черты RISC и CISC, добавить предсказание ветвлений и 64-битную шину. На бумаге новый процессор обещал кратный прирост производительности. Но путь от чертежей до массового производства оказался дольше, чем планировали.

Изображение кристалла Intel Pentium A80501 66 МГц SX950 (Источник изображения: Pdesousa359 )

Intel планировала выпуск на сентябрь 1992 года, но проблемы с конструкцией сдвинули дату на 22 марта 1993-го. Pentium 60 и 66 стали первыми суперскалярными процессорами компании: они могли выполнять несколько инструкций за один цикл. Чипы содержали 3,1 миллиона транзисторов и выпускались по 800-нанометровому техпроцессу.

Источник изображения: Intel

Год спустя вышло обновление P54C с частотами 75, 90 и 100 МГц. Техпроцесс уменьшили до 600 нм (позже до 350 нм), напряжение ядра снизили с 5 до 3 вольт.

Но главная история началась в 1994 году. В октябре математики обнаружили ошибку в блоке деления чисел с плавающей запятой — FDIV. Intel пришлось впервые в истории проводить отзыв процессоров. Компания потратила на это 475 миллионов долларов. Кстати, ровно через 30 лет Intel снова столкнулась с массовыми проблемами — на этот раз с нестабильностью процессоров Raptor Lake из-за слишком высокого напряжения.