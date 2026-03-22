Global_Chronicles
33 года назад Intel выпустила первый Pentium с 3,1 млн транзисторов
Издание Tom's Hardware напоминает, что 22 марта 1993 года Intel выпустила процессоры Pentium 60 и Pentium 66. Эти чипы стали первыми в линейке, которая позже столкнулась с масштабным отзывом из-за ошибки FDIV.

К началу 1990-х Intel уже прочно обосновалась на рынке процессоров для персональных компьютеров. Модели 386 и 486 задавали стандарты, но инженеры компании понимали: чтобы удержать лидерство, нужен принципиально новый подход. Так началась работа над архитектурой P5, которая в итоге получила звучное имя Pentium. Команда разработчиков взялась за амбициозную задачу: объединить в одном чипе лучшие черты RISC и CISC, добавить предсказание ветвлений и 64-битную шину. На бумаге новый процессор обещал кратный прирост производительности. Но путь от чертежей до массового производства оказался дольше, чем планировали.

 

Изображение кристалла Intel Pentium A80501 66 МГц SX950 (Источник изображения: Pdesousa359 )

Intel планировала выпуск на сентябрь 1992 года, но проблемы с конструкцией сдвинули дату на 22 марта 1993-го. Pentium 60 и 66 стали первыми суперскалярными процессорами компании: они могли выполнять несколько инструкций за один цикл. Чипы содержали 3,1 миллиона транзисторов и выпускались по 800-нанометровому техпроцессу.

Источник изображения: Intel

Год спустя вышло обновление P54C с частотами 75, 90 и 100 МГц. Техпроцесс уменьшили до 600 нм (позже до 350 нм), напряжение ядра снизили с 5 до 3 вольт.

Но главная история началась в 1994 году. В октябре математики обнаружили ошибку в блоке деления чисел с плавающей запятой — FDIV. Intel пришлось впервые в истории проводить отзыв процессоров. Компания потратила на это 475 миллионов долларов. Кстати, ровно через 30 лет Intel снова столкнулась с массовыми проблемами — на этот раз с нестабильностью процессоров Raptor Lake из-за слишком высокого напряжения.

#intel #pentium #fdiv #pentium 60 #pentium 66
Источник: tomshardware.com
Популярные новости

Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
4
В Китае разработали беспилотники с машущими крыльями в виде птиц и насекомых
1
Эксперт сравнил качество изображения в Death Stranding 2 с трассировкой лучей и без неё на RTX 5080
6
AMD официально представила апскейлер FSR 4.1 — он работает только на видеокартах RX 9000
2
UGREEN повышает качество жизни беспроводными наушниками, автомобильным держателем для телефона и другими полезными аксессуарами
+
Исследователи получили новые сведения о найденной у берегов Крыма терракотовой скульптуре
+
Stellantis предложила детям придумать новый дизайн модели SRT
+
Энтузиаст протестировал GeForce GTX 1080 Ti в паре с Ryzen 7 7800X3D в ряде современных игр
+
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
10
Энтузиаст собрал ПК на Xeon E3-1270 v3 с RX 580 8 ГБ за $100 и протестировал его в популярных играх
3
Биткоин пробил психологическую отметку и опустился ниже 69 тысяч долларов
5
Российский авиапром намерен максимально быстро запустить в серию самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300
+
В России обновили требования к дорожному асфальту — предыдущий ГОСТ действовал с 2003 года
3
В России принят более строгий ГОСТ на асфальт для дорог
2
Специалисты обратили внимание на главную опасность LED-ламп
+
АвтоВАЗ начал производство коммерческих моделей нового бренда SKM
+
Le Monde раскрыло местоположение авианосца «Шарль де Голль» через фитнес-приложение
+
Intel может прислушаться к пользователям и продлить срок жизни сокетов
4
Житель Кубы переделал Fiat 126p под уголь на фоне топливного дефицита
+
В NJ Tech сравнили качество картинки и fps в Crimson Desert с FSR 3.1 и FSR 4.0.2b на RX 6500 XT
3

Популярные статьи

Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
7
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
32
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
18

Сейчас обсуждают

Толченов Андрей
22:20
На самом деле. Вы хрен поймете соотношение сигнал шум у вас 120 или 127 или 129... Это уже не кртично, да и потом ваше устройство тракта какое?... Дешовые активные пластиковые колонки с 95дб.. Ну уд...
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
Михаил Сидоров
22:02
У ии нет свободы воли, как и у большинства обывателей. Упоротый, зациклившийся на чем то и упрямый человек всегда доставляет неприятности. У ии гораздо больше возможностей, чем у человека, поэтому и п...
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Leradis
21:52
Вуконг, что с доспехом на длсс? Откуда столько мыла на доспехе прямо перед камерой у энвидиа?
Маск построит самый большой в мире завод по выпуску чипов и 80% мощностей отправит в космос
Антон Бракоренко
21:22
Рекомендация не странная... Все просто - нужно меньше человеков, чем меньше тем лучше... В идеале пару миллионов... Это у них идея такая... Так что вполне хорошая рекомендация, в духе их идеи... Чем б...
Ученые экологи оценили реальный вред от кухонных губок
Pitfalls
21:21
Полностью согласен, ИИ скоро многих работы лишит и не даст спать спокойно.
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Pitfalls
21:20
Мне вот интересно, чему ИИ ещё научится, кроме мстительности.
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Pitfalls
21:19
Я бы не был так в этом уверен) Нормальный сайт, пока про персонажей типа Шешы не вспоминают)
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Антон АРИЕЦ
21:08
возможно кореец путает оперативу и ссд. так то да- ссд лучше чем больше
Беспилотные машины могут вызвать новый дефицит чипов памяти - предупреждает глава Micron
Антон АРИЕЦ
21:05
что может быть такого в автомобильном компе что надо более 10 гб именно оперативы? даже самая тяжелая игра гребет не более 35. а тут 300)))))
Беспилотные машины могут вызвать новый дефицит чипов памяти - предупреждает глава Micron
Антон АРИЕЦ
21:03
3 терабайта надо жги
Беспилотные машины могут вызвать новый дефицит чипов памяти - предупреждает глава Micron
