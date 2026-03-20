Издание РБК сообщает о достижении договоренностей между «Т-Технологиями» и «Яндексом» по продаже 100% активов группы компаний «Авто.ру». Сумма сделки составит 35 млрд рублей, закрыть ее планируют во втором квартале 2026 года.

Структура Т-Банка «Т-Технологии» объявила о подписании соглашения с «Яндексом» о покупке автопортала «Авто.ру». Переговоры шли несколько месяцев, и в феврале источники РБК уже называли «Т-Технологии» основным претендентом, опередившим «Сбер» и «Авито». Теперь стороны подтвердили: сделка на 35 млрд рублей, и закрыть ее рассчитывают до конца второго квартала.

© РИА Новости

В результате «Яндекс» получит 35 млрд рублей, а «Т-Технологии» — 100% активов группы. Речь идет не только о самом сервисе объявлений, где продают новые и подержанные машины, но и о платформе для бизнеса «Авто.ру Бизнес», а также о сервисе «еКредит», который занимается финансовыми продуктами для дилеров. Владельцем всего этого станет специально созданное юрлицо ООО «Т-Авто».

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк заявил, что портал войдет в их автомобильную экосистему. Зачем это нужно? Чтобы закрыть для владельцев машин все вопросы — от выбора и покупки до страховки, обслуживания и перепродажи. В компании не скрывают и более амбициозных планов: в среднесрочной перспективе «Авто.ру» хотят использовать как базу для выхода на международные рынки в b2b и b2c.

В «Яндексе», в свою очередь, подтвердили, что портал не исчезнет. «Авто.ру» продолжит работать под своим именем, с той же командой и сохранит статус отдельного сервиса. Дальнейший рост, считают в компании, будут обеспечивать за счет расширения финансовых услуг как для продавцов, так и для покупателей.