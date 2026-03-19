Kioxia представила SSD с высокой производительностью для задач искусственного интеллекта. Твердотельный накопитель серии E3.S CM9 рассчитан на работу вместе с графическими процессорами Nvidia и ускоряет доступ к данным.

Компания Kioxia официально представила новый твердотельный накопитель, созданный в рамках партнерства с Nvidia. Модель из серии E3.S CM9 получила классификацию Super High IOPS не просто так — ее производительность превышает 10 миллионов операций ввода-вывода в секунду. Обычные SSD для центров обработки данных выдают в три-четыре раза меньше.

Внутри накопителя объемом 25,6 терабайта используется технология Kioxia XL-Flash – одной из самых быстрых, представленных на рынке. Именно она обеспечивает задержку чтения на уровне 3–5 микросекунд. У конкурентов этот показатель обычно держится в районе 40–100 микросекунд.

Новинка вписывается в концепцию Nvidia Storage-Next. Это архитектура, при которой накопитель обменивается данными напрямую с графическим процессором, минуя центральный. Такой подход убирает лишние задержки и создает для GPU дополнительный слой памяти поверх штатной HBM. В результате даже при работе с моделями, содержащими триллионы параметров и миллионы токенов, ядра видеокарты не простаивают.

Впервые такую архитектуру показали на GTC 2026. Она получила название BlueField-4 STX и использует специальный процессор для хранения данных BlueField-4 вместе с адаптером ConnectX-9 SuperNIC. Nvidia обещает, что по сравнению с классическими схемами на базе центральных процессоров новая разработка дает пятикратный рост пропускной способности по токенам и вдвое более быструю загрузку страниц.

Первые поставки нового SSD-накопитель обещают начать в конце нынешнего года.