Global_Chronicles
Tom's Hardware сообщает о подготовке AMD обновленных версий процессоров Zen 5 с частотой до 5,5 ГГц
Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X получат повышенные тактовые частоты и более высокий уровень TDP

Вслед за анонсом Intel обновленной линейки Arrow Lake Refresh в Сети появилась информация об ответном ходе AMD. По данным инсайдера chi11eddog, компания готовит как минимум два процессора на архитектуре Zen 5 с улучшенными характеристиками. Речь идет о моделях Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X, которые должны заменить нынешние 9700X и 9600X.

Изображение - ChatGPT

Примечательно, что AMD отказалась от привычного суффикса XT, который использовала для обновленных версий в прошлых поколениях. Вместо этого компания, судя по утечке, увеличивает номер модели — с 9700X до 9750X. Такой подход уже применялся в случае с недавним Ryzen 9 9850X3D и должен упростить покупателям идентификацию более производительных версий. По имеющимся данным, основные изменения коснутся тактовых частот. Базовая частота вырастет на 400 МГц, что дает прирост около 10%. Частота в режиме Boost увеличится скромнее — всего на 100 МГц, то есть примерно на 2%. Остальные характеристики, включая количество ядер и кэш-память, скорее всего, останутся без изменений.

Расплата за более высокие частоты — рост энергопотребления. Если исходные Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X имели TDP 65 Вт, то обновленные версии, по слухам, получат планку в 120 Вт. Впрочем, если вспомнить, что AMD уже выпускала для этих процессоров опциональный режим с TDP 105 Вт через обновление BIOS, фактический прирост относительно этого режима составит всего 15 Вт. На бумаге увеличение TDP выглядит внушительно, но важнее другое: более высокие тактовые частоты и увеличенный теплопакет позволят чипам дольше держать пиковые значения под нагрузкой, что в реальных задачах даст более ощутимый прирост производительности, чем можно предположить по сухим цифрам спецификаций. Официального подтверждения от AMD пока не поступало.

#amd #intel #процессоры #zen 5 #arrow lake refresh #ryzen 5 9650x #ryzen 7 9750x
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

