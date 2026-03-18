Группа Sollers организовала выпуск сидений для пикапов ST6 и ST8 на производственной площадке УАЗ в Ульяновске. Мощность новой линии составит до 40 тысяч комплектов в год. Этого объема, по расчетам компании, хватит, чтобы обеспечить сборку текущих моделей и закрыть потребности будущих новинок.

Линию оснастили электронным оборудованием, которое контролирует сборку на всех этапах. Заключительная стадия — компьютерное тестирование. Система сама проверяет затяжку креплений, работоспособность обогрева и механизмов регулировки. Без этой проверки сиденья на конвейер не уходят.

В производстве задействовали российских поставщиков. Они поставляют пенные элементы, обивку и нагревательные модули. За счет этого Sollers снижает зависимость от импортных комплектующих и страхует себя от перебоев с поставками из-за границы.

Конструкция линии позволяет выпускать сиденья в разных конфигурациях. Сейчас это варианты для ST6 и ST8, но в планах — расширение ассортимента. В частности, компания готовит запуск новой модели ST9, и под нее тоже потребуются свои сиденья. Переналадка оборудования, как уверяют в Sollers, большой проблемы не составит.