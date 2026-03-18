Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Ульяновске начали выпускать 40 тысяч комплектов сидений в год для пикапов Sollers
Группа Sollers организовала выпуск сидений для своих пикапов ST6 и ST8, проектная мощность достигает 40 тысяч комплектов ежегодно.

Группа Sollers организовала выпуск сидений для пикапов ST6 и ST8 на производственной площадке УАЗ в Ульяновске. Мощность новой линии составит до 40 тысяч комплектов в год. Этого объема, по расчетам компании, хватит, чтобы обеспечить сборку текущих моделей и закрыть потребности будущих новинок. 

© пресс-служба Sollers

Линию оснастили электронным оборудованием, которое контролирует сборку на всех этапах. Заключительная стадия — компьютерное тестирование. Система сама проверяет затяжку креплений, работоспособность обогрева и механизмов регулировки. Без этой проверки сиденья на конвейер не уходят.

© пресс-служба Sollers

В производстве задействовали российских поставщиков. Они поставляют пенные элементы, обивку и нагревательные модули. За счет этого Sollers снижает зависимость от импортных комплектующих и страхует себя от перебоев с поставками из-за границы.

Конструкция линии позволяет выпускать сиденья в разных конфигурациях. Сейчас это варианты для ST6 и ST8, но в планах — расширение ассортимента. В частности, компания готовит запуск новой модели ST9, и под нее тоже потребуются свои сиденья. Переналадка оборудования, как уверяют в Sollers, большой проблемы не составит.

#уаз #локализация #sollers #ульяновск #автокомпоненты #st8 #пикапы st6
Источник: speedme.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

