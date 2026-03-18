Global_Chronicles
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
ВЦИОМ изучил отношение россиян к распаду СССР. Согласно исследованию, 57% граждан России испытывают сожаление в связи с распадом Советского Союза, а 61% проголосовали бы за его сохранение, если бы референдум проводился сегодня.

Социологи решили выяснить, как россияне спустя десятилетия относятся к развалу Советского Союза. Опросили полторы тысячи человек старше 18 лет и получили довольно любопытные цифры. Выяснилось, что больше половины граждан — 57% — до сих пор переживают из-за того, что страна перестала существовать.

© РИА Новости / Валерий Мельнико

Причем чем старше респонденты, тем сильнее ностальгия. Среди так называемого поколения оттепели о распаде жалеют почти 80%. А вот молодежь, которую социологи относят к поколению цифры, думает иначе: доля тех, кто испытывает сожаление, среди них составляет всего 14%.

Интересно, что 57% опрошенных уверены: развала можно было избежать. Треть респондентов, напротив, считают происшедшее неизбежным. Социологи также поинтересовались, как бы люди проголосовали сегодня, если бы референдум о сохранении Советского Союза проходил сейчас. Оказалось, что 61% высказались бы «за».

Отдельный вопрос касался гипотетического голосования. Большинство респондентов заявили, что поддержали бы сохранение СССР, если бы такой выбор стоял сегодня. При этом мотивы разнятся: одни вспоминают ощущение стабильности и общности, другие, напротив, подчеркивают, что исторические условия изменились и возврат к прежней модели невозможен. Кто-то считает, что республики должны жить самостоятельно, а 18% просто довольны нынешней Россией.

Опрос провели в середине прошлого месяца среди совершеннолетних россиян, выборка составила 1600 человек.

#россия #ссср #опрос #вциом #общественное мнение #распад ссср
Источник: ria.ru
Популярные новости

NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
4
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
5
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
26
Sony и Microsoft готовятся к запуску следующего поколения игровых консолей
+
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
10
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Samsung и SK hynix пересматривают планы по расширению выпуска DRAM из-за риска перепроизводства
2
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
Xiaomi представила Watch S5 с четырёхсветодиодным датчиком и точностью ЧСС 98,4%
+
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
В Израиле нашли снаряд для пращи возрастом 2000 лет с саркастической надписью
1
Стартап OMOWAY выпустил первый в мире серийный самобалансирующийся электромотоцикл OMO X
+
На канале Bang4BuckPC Gamer протестировали Ryzen 9 9950X3D и RX 9070 XT в играх с трассировкой пути
+
В Geekbench появился 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 565 на архитектуре Zen 6
+

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
8
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
7
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
16
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
4
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
1
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+

Сейчас обсуждают

Garthar
03:58
Скорость света в средах меньше чем в вакууме, а на гравитационные волны состав среды не влияет так и посчитали.
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
Garthar
03:22
А может все гораздо проще и планета в относительно недавнем прошлом пережила катаклизм планетарного масштаба типа столкновения с луной?
В 35 световых годах от Земли обнаружен новый тип планеты покрытой океаном магмы температурой 1900°C
vovslev
02:42
А о чем статья, хотел купить комп но оказался нищебродом?. Я вот кстати прям щас вполне себе комп обновил притом вообще без всякой необходимости, скинул на авито в пятницу свой 14600кф +ASRock Z790 Pr...
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
salexa
01:54
нищим от графа...
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
salexa
01:54
чё то не жирно совсем..за перевозку такой хрни.... интересно ,кто перевозит взывчатку тоже такие премии ?
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
Vincent_Van_Punchman
01:35
Вам не интересен такой формат? =(
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
32Влад32
00:46
3 Тб - совсем немало для подавляющего большинства пользователей. Так что ПОКА не вижу причин для паники. Да и после этого скорость только понижают.
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
Dr.Dev
00:03
Гамма-всплеск наступил не одновременно с гравитационным сигналом, а с задержкой в 11,264 секунды. Это время, которое понадобилось ударной волне, чтобы пройти сквозь толщу газового диска и вырваться на...
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
h2o
23:39
когда мозгов нет, ударяются в масштабирование. типичное поведение комерсов
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
Vergo
23:35
Очень невнятное описание. На фото надо пометить те места, где производились работы. Приходится гадать, где, и что именно сделано.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
