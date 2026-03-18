Социологи решили выяснить, как россияне спустя десятилетия относятся к развалу Советского Союза. Опросили полторы тысячи человек старше 18 лет и получили довольно любопытные цифры. Выяснилось, что больше половины граждан — 57% — до сих пор переживают из-за того, что страна перестала существовать.

© РИА Новости / Валерий Мельнико

Причем чем старше респонденты, тем сильнее ностальгия. Среди так называемого поколения оттепели о распаде жалеют почти 80%. А вот молодежь, которую социологи относят к поколению цифры, думает иначе: доля тех, кто испытывает сожаление, среди них составляет всего 14%.

Интересно, что 57% опрошенных уверены: развала можно было избежать. Треть респондентов, напротив, считают происшедшее неизбежным. Социологи также поинтересовались, как бы люди проголосовали сегодня, если бы референдум о сохранении Советского Союза проходил сейчас. Оказалось, что 61% высказались бы «за».

Отдельный вопрос касался гипотетического голосования. Большинство респондентов заявили, что поддержали бы сохранение СССР, если бы такой выбор стоял сегодня. При этом мотивы разнятся: одни вспоминают ощущение стабильности и общности, другие, напротив, подчеркивают, что исторические условия изменились и возврат к прежней модели невозможен. Кто-то считает, что республики должны жить самостоятельно, а 18% просто довольны нынешней Россией.

Опрос провели в середине прошлого месяца среди совершеннолетних россиян, выборка составила 1600 человек.