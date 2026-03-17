Эксперт РУДН Елена Попкова рассказала, какие колледжные специальности дают устойчивую занятость и карьерный рост.

Доктор экономических наук, профессор РУДН Елена Попкова в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, в каких сферах сейчас особенно ценятся выпускники колледжей. По ее словам, бизнесу требуются не только IT-специалисты с высшим образованием из числа так называемых «модных профессий», но и грамотные техники, которые умеют работать с оборудованием, станками с ЧПУ и робототехникой.

Отдельный большой сегмент — медицина и социальная сфера. Из-за старения населения и нагрузки на систему здравоохранения стабильно нужны медсестры, фельдшеры, лаборанты и специалисты по уходу за пожилыми людьми. О таких профессиях говорят реже, чем о разработчиках или программистах, но потребность в них только растет. Традиционные рабочие специальности тоже не теряют актуальности. Электромонтеры, сварщики, токари, монтажники инженерных систем постоянно требуются в промышленности, строительстве и ЖКХ. Успешный выпускник колледжа здесь может дорасти до мастера или бригадира.

В логистике и электронной торговле востребованы сотрудники, способные организовать работу склада, выстроить маршруты доставки, разбираться в программах учета и взаимодействовать с маркетплейсами. Компаниям нужны работники, владеющие как практическими навыками работы с техникой, так и современными цифровыми сервисами. Кроме того, постепенно появляется спрос на специалистов экологического профиля — техников для замеров загрязнений, контроля отходов, проверки качества воды и воздуха. Попкова отмечает, что колледж после 9 класса дает понятный вход в профессию и быстрый выход на рынок труда.